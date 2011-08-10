中国股市盘前看点--8月10日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国海关公布7月进出口贸易数据

--美国抵押贷款市场指数

**宏观经济及政策面**

--国家发改委价格司副司长周望军预计,下半年中国食品类价格将继续保持高位运行,但由于翘尾因素快速下降,预期後期价格总水平同比将有所回落.

**重点行业和公司**

--中国北车601299.SS称,因关乎运行安全,铁道部要求其控股子公司生产的应用于京沪高铁的相关动车组暂停出厂.

--中国建筑(601668.SS)称,1-7月地产销售额为566亿元人民币,同比增长79.2%;同期销售面积424万平方米,同比增幅为36.4%.

--保利地产(600048.SS)7月实现签约金额50.6亿元,同比增长37.86%.

--万科(000002.SZ)200002.SZ总裁郁亮表示,未来公司商业地产占比有可能达到20%,目前占比5%.

**海外动向**

--美国股市大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会政策声明中发出的经济信号.尾盘买盘加速,标普500指数录得逾两年最大单日升幅,而在过去几周,该指数暴跌近17%.道琼工业指数大涨429.92点,或3.98%,报11,239.77点.

**关键点位**

--沪综指向上空间有限,料难突破2,600点.(完)