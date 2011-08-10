10日盘前分析：市场或延续调整格局

受隔夜欧美股市暴跌和国内7月CPI创37个月新高等消息影响，沪深股市昨日先抑後扬，沪综指盘中探至一年来新低後震荡上行。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受隔夜欧美股市暴跌和国内7月CPI创37个月新高等消息影响，沪深股市昨日先抑後扬，沪综指盘中探至一年来新低後震荡上行。

从海外市场看，在美联储宣布维持利率不变并且将至少维持到2013年中的利好消息刺激下，隔夜美股报复性反弹，三大股指全线大涨。

从技术层面看，A股在经过连续大跌後，出现技术性反弹在意料之内。不过沪综指昨日探底回升後量能明显不足，继续上行的动力或有不足，同时还面临上方2600点的阻力。

分析人士指出，外围市场最剧烈的波动期或已成为过去，A股的重心将逐渐转移到国内消息面上来。昨日国家统计局公布的7月CPI数据高达6.5%，成为37 个月以来的新高。但众多市场人士预期今後通胀水平将出现拐点开始回落。加上外围因素叠加，加息的可能性大大减小，央行货币政策伺候或进入一个观察期。

总的来说，未来一段时间，A股有望摆脱前期大幅急跌走势。外围市场压力只会在短期内影响A股市场，中期走势依然取决于宏观经济、通胀形势以及政策动向。

操作上，建议投资者谨慎为宜，控制仓位，等待市场真正企稳或出现方向选择之後再进行操作。

消息面，国务院总理温家宝9日主持召开国务院常务会议，分析当前国际金融形势及其影响，研究制定应对措施。会议指出，当前国际金融市场出现急剧动荡，世界经济复苏的不确定性、不稳定性上升。我们要冷静观察，沉着应对，做好防范风险的准备。

另外，家统计局9日公布的数据显示，7月居民消费价格（CPI）同比上涨6.5%，创37个月来新高，环比上涨0.5%；工业品出厂价格（PPI）同比上涨7.5%，创2008年10月来新高。

从商务部和国家统计局此前公布的监测数据来看，7月中旬以来，猪肉、蔬菜等重要食品价格涨幅趋稳，尤其是猪肉价格下旬还出现环比下跌。高盛亚洲经济学家宋宇认为，7月CPI涨幅再创新高主要是前期食品价格涨幅较快导致，尽管中旬以来食品价格趋于稳定，但与6月相比仍有较明显涨幅。（完）

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