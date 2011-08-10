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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 10日 星期三 09:12 BJT

中国第一艘航母周三早首次试水

中国第一艘航母周三早首次出海试航。据新华社消息，中国首艘航母“周三早离开辽宁省大连港船坞，进行出海航行试验。”该航母此次期待已久的首次亮相，仅是中国打造发挥地区影响力的航母计划的第一步。图为中国首艘航母前身瓦良格号航母资料图片。路透

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