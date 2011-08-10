三星电子对欧盟禁止其出售Galaxy平板电脑表示失望

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔8月10日电---韩国三星电子(005930.KS)周三表示,对德国法庭裁定苹果(AAPL.O)在起诉三星侵犯专利权一案中胜诉"感到失望".三星将被禁止在荷兰以外的欧盟地区出售其Galaxy 10.1平板电脑.
三星电子发布声明称,"禁令申请是在没有知会我们的情况下提交的,禁令的发布也是在未听取或展示我方证据的情况下发生的.我们会采取一切必要措施,确保我们的创新型移动通讯设备可向欧洲与全球客户出售."(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。