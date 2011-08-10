北车控股子公司相关车型被要求暂停出厂

路透上海8月10日电---7月下旬中国甬温铁路动车组追尾事件对相关公司继续带来後续影响.轨道交通装备制造商--中国北车股份有限公司601299.SS周三公告称,因关乎运行安全,铁道部要求其控股子公司生产的应用于京沪高铁的相关动车组暂停出厂.

刊登在上海证券交易所的公告显示,北车旗下长春轨道客车股份有限公司生产的CRH380BL型动车组,存在由于自动保护系统误报而导致列车延误的情况,且发生频率高于其他公司所生产的同型车.因此中国北车提出在不影响长客股份年度合同交付总量情况下,进行整改.

具体而言,作为CRH380BL型区别于其它型号动车组的重要特征之一,所涉自动保护系统由全车1,000余个高灵敏度传感器组成,其设计思路为"故障导向安全",即列车运行状态的任何细微变化都将引起该系统报警甚至是自动降低运行速度,目的是保证列车运行安全.

中国北车表示,目前长客股份本年度交付计划中尚有17大列CRH380BL型动车组未予交付,所涉合同金额约为67亿元人民币.生产同一车型的另一全资子公司--唐山轨道客车有限责任公司相关生产及交付不受该事件影响.

7月23日甬温线动车事故,导致至少近40人死亡,稍後国务院调查组公布温州动车追尾事故初步原因称,事故系因信号设备设计有严重缺陷,没有给後车提供应有的信号,相关值班人员处置不当引发.

中国北车周二收报5.02元人民币,近一个月来累计下跌26.28%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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