香港《经济日报》：迎战再衰退 环球需紧急峰会

香港《经济日报》：松绑华尔街 泡沫派对再开？
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
(8月10日)
在美股前晚急挫拖累下,全球股市昨如坐过山车,更进入技术性熊市.股市後向关键是全球经济,各国领袖须紧急召开峰会,协调推出刺激经济、稳定信心的政策,如此才有望挽全球经济于再陷衰退的狂澜.救经济黔驴技,独力难脱困境.港股恒指较今年4月高位已挫逾20%,技术上已进熊市,但不只港股,据MSCI环球指数,全球已熊踪处处.各国昨急思对策,如南韩暂禁沽空、澳洲考虑紧急减息等,但恐无多大成效.
究其实,金融市场不但对美欧以至全球经济缺乏信心,对各国政府能否力挽狂澜,更缺信心.其一,2008年金融海啸至今,各国可谓政策尽出,但都没收显效,经济危机反不断加深.其二,美欧近期再衰退风险暴现,各国领袖纷纷发言,如美国总统奥巴马前晚再强调美债稳健,但没有提出具体、可信的挽救危机方案,无法稳住市场、消费者与企业信心.他发言後,美股跌势反加剧.现时已不能再靠各国各自推政策,令全球经济脱困,各国有需要像2008年金融海啸时般,以高度危机感齐集一起,协调并推出救急措施,望以齐心合力之势,赢取各界信心.
至于具体救急措施,至少应有两方面.其一,现时不像2008年金融海啸爆发之时,全球缺乏资金,相反,企业累积大量现金,如据标普统计,美国大企业合共持有多达9,600亿美元现金,较2007年底时多58%;经济较佳国家如德国、中国及新兴国家,其消费者亦有较宽裕资金.各国政府应协调推出包括税务优惠的政策,促进投资与消费,启动良性循环带动经济.时间换取空间,先解眼前危机.其二,若美欧各国政府一同紧缩,只会加速全球陷入再衰退,惟今之计,是除了债务危国如希腊等外,其他情况较许可的国家包括美国,应在各国协调、监察、支持下,推出短期增加开支刺激经济,中期才大力削赤
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。