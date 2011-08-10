货币政策短期或步入观察期--中证报社评

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透北京8月10日电---中国证券报周三发表社评称,短期内中国货币政策可能进入观察期;但在外围市场波动有所缓和後,仍应立足国内经济形势,保持必要的调控力度.
中国昨日公布7月居民消费价格指数(CPI)涨幅创下37个月新高,显示通胀压力依然较大.不过,美国主权信用评级遭下调、欧洲债务危机发酵则引发全球金融市场动荡,且欧美经济可能将二次衰退.
社评指出,国际经济金融新形势将对中国经济和宏观政策走向产生影响,具体包括中国出口难以在欧美经济增长放缓时独善其身;且通胀问题面临的外部影响仍难定论,若美元贬值,将推动国际大宗商品价格上涨,从而加大中国的输入性通胀压力,并加剧热钱流入.
"短期内,中国货币政策或进入真空期.CPI创新高可能不会引发央行立即加息.而在银行间资金面临紧平衡、银行信贷投放受到有效管束、8月公开市场到期资金量不大的情况下,短期内存款准备金率继续上调的概率也不大,"该社评认为.
不过,当前治理通胀仍是首要任务,若短期外围市场能够企稳,国内通胀持续上升,那麽货币政策仍应保持一定的紧缩力度.
社评并指出,实际负利率长期存在、房地产调控不能放松、结构调整需要加快推进,决定了中国央行仍有加息的可能.且未来若国际资本涌入的压力增大,存款准备金率亦仍有必要调整,汇率工具也应相机而动.
今年来,中国央行已三度加息,令一年期人民币存款基准利率达到3.5%;同时,并六次上调存款准备金率,目前大型金融机构存准率已达21.5%的历史高位.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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