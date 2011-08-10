本轮价格运行已将近拐点 後期同比或有所回落--发改委

路透北京8月10日电---面对中国7月CPI创下37个月新高,国家发改委官员表示,下半年食品类价格将继续保持高位运行、稳中略有波动的态势;但由于翘尾因素快速下降,预计本轮价格运行已将近拐点,後期价格总水平同比将有所回落.

新华社周二晚间引述发改委价格司副司长周望军称,从具体商品看,食品类价格呈趋稳或回落态势;钢材、水泥等主要工业生产资料价格基本稳定,上下游传导压力有所减弱;且国际市场输入性通胀压力明显减弱.

"从翘尾因素看,8-12月份翘尾因素下降速度较快、幅度较大,月均下降0.66个百分点.虽然後几个月仍有一些新涨价因素,但新涨价因素将明显低于翘尾下降因素."他说.

而到今年7月份,居民消费价格指数同比上涨已经持续了25个月,从周期性波动规律看,价格运行已经将近拐点,涨幅趋于回落的可能性较大.

国家统计局周二公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%.

周望军认为,粮食连续7年增产,夏粮再获丰收,粮油库存充裕;工业消费品产能充足,总体供大于求等稳定物价运行的有利因素逐渐增多,但亦存在不确定性,且下半年还将继续加强粮食、生猪和蔬菜的供给,保障农产品价格基本稳定.

"如全球经济复苏前景尚不明朗、国内能源资源需求增长偏快、秋粮生产防灾减灾形势严峻、生猪和水产品生产恢复还需要一定时间."他称,美国为了偿还债务和促进经济增长实施第三次量化宽松货币政策的可能性极大.

而如果美国继续实施量化宽松货币政策,一方面可能推高大宗商品价格,使得国际输入性压力加剧,另一方面可能会引发更多热钱继续流向发展中国家包括中国,可能导致国内投机性资金增加,增大中国稳定物价的难度.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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