货币市场目前没有重演2008年信贷紧缩情景

路透纽约8月9日电---股市大跌和美国公债价格大涨,让人不禁回想起金融危机,但信贷市场的情况明显说明,2008年情景没有重现.

当前并未出现信贷紧缩:尽管价格震荡,但资金仍在银行、公司和投资者之间流动,贝尔斯登和雷曼兄弟倒闭时的资金冻结局面并未重演.

Aladdin Capital信贷及经济研究主管Scott Macdonald指出:"现在和2008年有很多不同之处...许多公司资产负债表上的现金都要更多.银行也比当时拥有更多现金和流动性,而且他们基本上都已经处理完最糟糕的不良资产."

周一资本市场开盘时,上次导致经济衰退的信贷紧缩与当前危机有何不同尚不明朗.美股大跌,美债价格大涨.

不过金融系统受到的第一波冲击,会让人产生误解.银行已经从上次信贷危机吸取到教训,目前资本状况更佳,更懂得规避风险.

此次恐慌没有像2008年那样切断银行信贷融资的大动脉.

银行和华尔街以美国公债为担保支付的隔夜贷款利率周二持稳,暗示货币市场在全球股市动荡的情况下照常运作.

事实上,美国联邦储备委员会(美联储)周二决定将近零利率政策再延长至少两年,首次提到具体时间,令银行间及短期借款利率更低.

指标利率下跌,包括衡量对手风险的互换利差,後者在美联储声明之後下跌3.5个基点.信贷指数在周一大跌後,于周二反弹.(完)

--编译 程琳; 审校 高琦

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