洛克菲勒家族在天津成立合资PE基金--报载

路透上海8月10日电---中国证券报周三报导,以石油起家的美国洛克菲勒家族旗下全资公司--美国罗斯洛克公司,与天津新金融投资公司成立合资私募股权投资(PE)基金.基金总规模计划达到20亿美元,用于建设天津于家堡罗斯洛克金融中心.

报导称,上述合资股权投资基金将采用人民币和美元平行基金的形式,罗斯洛克和天津新金融的股权比例为9:1.首期募集资金约50亿元人民币,预计今年底募资约20亿元人民币(包括人民币和美元募资),後续还会募集第二、三期.罗斯洛克负责日常管理、运营,新金融投资有限公司则更多是协调和争取相关政策支持.

报导引述该基金相关负责人表示,从近期一线城市甲级写字楼市场空间有所增长来看,三线城市仍有较大的增长空间,未来公司将继续在中国的二三线城市寻找新的商业地产投资机会.

2006年5月26日经国务院批准,天津滨海新区成为全国综合配套改革试验区.天津市按照总体规划要求,计划用5-10年时间,将于家堡金融区开发建设成为金融改革和创新基地.

天津新金融投资公司网站信息显示,该公司于2008年9月正式成立.作为于家堡金融区的城市运营商,承担金融区的整体规划、开发建设、招商引资和经营管理任务.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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