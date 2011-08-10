中国银监会指沿海地区约3万亿银行贷款流入民间借贷市场-报载

路透上海8月10日电---证券时报周三报导引述中国银监会主席刘明康一份发言稿称,目前沿海地区约有3万亿元人民币的银行贷款并未实际流向用款企业,而是流入利率更高的民间借贷市场.

报导称,刘明康在日前举行的三季度形势分析会上已强调,相关商业银行不得在贷後管理上忽视受托支付的要求,最终导致贷款资金流向无法监管.目前,包括浙江在内的全国各省均已展开排查.

报导引述他的讲话并称,现在由于信贷需求旺盛,纷纷转行从事高利贷业务,而放贷资金的很大一部分来自银行,是来自银行给大型企业的贷款.企业在浙江等沿海地区拿到的是低成本,而企业转手放高利贷赚巨额利差.一些国有担保公司,财务公司也利用国有银行的资产,偷偷放高利贷.

报导指出,既使按一年期贷款基准利率上浮10%从银行获取贷款,企业的资金成本仅有7.2%左右,如若投入月息3-5%的民间借贷市场,其每年的套利空间就达到30-50%不等.这一收益率已高过相当多企业的主业经营利润率.

由于监管层严格控制信贷投放,目前国内中小企业在银行贷款难度较大,部分江浙沿海的中小企业不得不在民间借贷市场借入企业经营所急需的款项.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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