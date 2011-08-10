法国GDF Suez同意与中国投资公司结盟--董事会成员

路透巴黎8月9日电---法国公用事业企业GDF SuezGSZ.PA董事会一位成员周二对路透说,董事会已经同意GDF Suez与中国主权财富基金的结盟,以协助拓展其在亚太地区的发展.

这位成员说,该项协议中,中国投资公司(CIC)将支付23亿欧元(32亿美元),以取得GDF Suez探勘和制造部门约30%的股权.

当被问及这项协议是否在周二的董事会会议中被批准,这位董事会成员回答:"是的."

"中投将依序投资23亿欧元以取得(该部门)约30%股权,"这位人士说,但他不愿具名.

这位董事会成员补充道,GDF Suez和中投将在未来数日签署该协议,但日期尚未确定.

根据该协议,中投将对GDF Suez的亚洲扩张计划提供融资帮助,并赢得中国合约.这是中国提升在西方国家能源资产方面影响力的最新动向.

该项目"有利于GDF Suez,无论是财务上还是商业上",这位董事会成员周二稍早表示.

GDF Suez拒绝就与中国结盟事宜置评.前者周三将公布上半年财报.

**能源竞争**

中国一直在全球范围内寻觅能源,以支持本国蒸蒸日上的经济.

上月,中国最大离岸石油及天然气生产商--中海油(0883.HK)同意收购加拿大油砂开发商Opti CanadaOPC.TO,就在不久前,中国石油(0857.HK)未能与加拿大Encana(ECA.TO)就56亿美元合资协议的具体条款达成一致.

此番同中投的协议激起了法国工会的反对.这是GDF Suez不到一年光景中达成的第二笔大交易,之前该公司曾通过资产互换方式获得英国企业International Power的70%控股权.

GDF Suez是全球最大的公共事业企业,年营收达到850亿欧元.

该公司旗下的勘探和制造部门重要性并不高,其主要向阿尔及利亚、荷兰、挪威、和俄罗斯的供应商出口天然气.

GDF Suez在2010年生产了逾5,000万桶油当量,同年法国石油公司道达尔(TOTF.PA)生产了8.68亿桶油当量.

新资金将有助于促进GDF为资本密集型项目的融资.

GDF Suez曾表示,从2011-2013年,其每年将在新兴国家天然气和电力生产项目上平均支出110亿欧元.该公司预计在未来20年内,新兴国家将占全球新增电力生产能力的80%.(完)

--编译 李婷仪/李爽/洪曦;审校 程琳

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