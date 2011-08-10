西班牙女公爵为爱舍弃亿万财富

阿尔巴女公爵(图右)4月1日在西班牙南部的一博物馆与到访的英国王储查尔斯的妻子卡米拉交谈。 REUTERS/Javier Diaz

路透马德里8月9日电（记者 Iciar Reinlein）---据西班牙媒体报导，85岁高龄的西班牙阿尔巴女公爵为了爱情，自愿放弃其财富、城堡、价值连城的艺术品和房地产。

据吉尼斯世界纪录称，阿尔巴女公爵--席尔瓦（Cayetana Fitz-James Stuart）是世界上拥有最多贵族头衔的人。她想嫁给比她小25岁的一名普通公务员。

报导称，她将巨额财产分给六个子女，让他们相信求婚者爱的是她，而不是她的财产与领地，领地被视为国家财产。

5月份时，她接受了《名利场》杂志的采访，解释她想与60岁的社会保险部门公务员艾冯索・迪亚兹(Alfonso Diez)步入个人第三次婚姻：“每一次伟大的爱情都应该最终走向婚姻。”

席尔瓦所有的孩子都是她和第一任丈夫、贝哈尔公爵之子Luis Martinez de Irujo所生的。而在丈夫去世後，她在1978年嫁给前神父Jesus Aguirre的决定让很多人震惊。

但她与迪亚兹的结合却遭到了家里人的反对。她的儿子Cayetano Martinez de Irujo几个星期前表示，他只见过迪亚兹三次，考虑到迪亚兹的情史，母亲不应该嫁给他。

“我不知道为什麽孩子们要给我找麻烦，”2月份时阿尔巴女公爵在接受西班牙电台采访时说，“我们在互相伤害。如果事情可以得到解决……迪亚兹不会要任何东西，他要得的只是我。”

多家媒体报导称，女公爵为打消儿女的顾虑，在7月上旬将财产分割。这位女公爵看起来说话吃力，行走时时常需要有人搀扶。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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