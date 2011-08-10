10日午间分析：外围提振沪指涨1.87%

受到昨夜美股报复性反弹的提振，为A股市场的强势营造了一个较佳的氛围，今日A股市场早盘呈现高开高走态势，沪综指跳空高开後继续上行，逐渐逼近5日均线，不过从早盘量能放大过急看，反弹後续动能略显不足，同时2600点关口压力较为明显，也在一定程度上压制指数，午盘沪综指报收于2573.38点，上涨1.87%。