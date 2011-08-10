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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 10日 星期三 11:50 BJT

10日午间分析：外围提振沪指涨1.87%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜美股报复性反弹的提振，为A股市场的强势营造了一个较佳的氛围，今日A股市场早盘呈现高开高走态势，沪综指跳空高开後继续上行，逐渐逼近5日均线，不过从早盘量能放大过急看，反弹後续动能略显不足，同时2600点关口压力较为明显，也在一定程度上压制指数，午盘沪综指报收于2573.38点，上涨1.87%。

笔者认为，短期A股市场受到外围市场影响较为明显，但是目前这种影响正在呈现递减态势，预计未来主导市场方向的还是国内诸如宏观经济、通胀以及政策动向等一系列因素，大盘技术反弹过後仍将维持震荡筑底格局，因此建议投资者不可盲目抢反弹，耐心等待趋势明朗後再有所动作。（完）

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