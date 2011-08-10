10日午间分析：外围提振沪指涨1.87%

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜美股报复性反弹的提振，为A股市场的强势营造了一个较佳的氛围，今日A股市场早盘呈现高开高走态势，沪综指跳空高开後继续上行，逐渐逼近5日均线，不过从早盘量能放大过急看，反弹後续动能略显不足，同时2600点关口压力较为明显，也在一定程度上压制指数，午盘沪综指报收于2573.38点，上涨1.87%。
笔者认为，短期A股市场受到外围市场影响较为明显，但是目前这种影响正在呈现递减态势，预计未来主导市场方向的还是国内诸如宏观经济、通胀以及政策动向等一系列因素，大盘技术反弹过後仍将维持震荡筑底格局，因此建议投资者不可盲目抢反弹，耐心等待趋势明朗後再有所动作。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。