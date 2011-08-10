朝鲜特工组欲刺杀韩国防长--报导

路透首尔8月10日电---韩国媒体周三报导，朝鲜已派出一特工组刺杀韩国国防部长金宽镇。此前金金宽镇曾表示，如果朝鲜再次攻击韩国，韩国方面将会发动军事报复。

朝鲜以前就曾多次派特工企图刺杀韩国重要官员，以及一些知名度很高的叛离者，1997年曾在首尔附近成功刺杀叛逃韩国的一名金正日远房亲戚。

韩国《中央日报》引述一名政府高官的说法称，韩国政府已将金宽镇置于严密的安全保护当中，金外出参加活动会有四名武装军警护身。

韩国国防部没有立即对报导置评。

另外，韩联社引述一名政府消息人士的话称，情报官员正在努力查明可能刺客的人数，确定他们是平壤所派的朝鲜特工，还是听令于朝鲜、从第三国进入韩国的外国人。

这名消息人士还表示，刺客也可能是已经安插在韩国的朝鲜特工。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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