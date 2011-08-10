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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 10日 星期三 12:23 BJT

马竞签下土耳其边锋图兰

西甲马德里竞技周二宣布，已经同意从加拉塔萨雷签下土耳其边锋阿尔达・图兰，双方签约四年。这位24岁的加拉塔萨雷队长赶赴马德里前，周四将在土耳其举行告别新闻发布会。周五图兰接受体检，下周二将与正式球迷见面。土耳其媒体称，转会费为1,200万欧元(1,700万美元)。路透

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