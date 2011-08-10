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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 10日 星期三 12:24 BJT

俄豪门超高报价吸引埃托奥

喀麦隆前锋埃托奥可能会从国际米兰转投俄罗斯俱乐部马哈奇卡拉安郅，转会费报价不菲。据媒体报导，安郅报出3,000万欧元转会费，为埃托奥开出2,000万欧元年薪。国米体育总监Marco Branca结束与安郅的会晤後称：“因为是一位很重要的球员，不是一个下午就能搞定的交易。”图中蓝黑球衣者为埃托奥。路透

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