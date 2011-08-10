中国金花李娜眼看就要成体育圈最有钱的女运动员，但是这位法网冠军仍然还没有大开购物瘾，仍然用丈夫的信用卡，而不是自己的钱。这位现年29岁的世界第六似乎并不急于大笔花钱。本周在多伦多杯上，她与记者开玩笑：“我依然喜欢用老公的信用卡，因为我想攒钱。”路透