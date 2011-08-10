版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 10日 星期三 12:22 BJT

穆雷卫冕首战爆冷出局

穆雷的罗杰斯杯卫冕之路周二刚刚出发立即夭折。他在男单次轮即他个人首次出赛中输给南非选手安德森，3-6与1-6遭遇爆冷。穆雷过去两个赛季在这一加拿大硬地赛中连续夺冠，而且在另外两项赛事中也晋级四强。图为8月9日穆雷接发球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐