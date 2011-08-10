世羽赛男单首轮林丹轻松晋级

中国选手林丹杜绝冷门，周二轻松晋级羽毛球世锦赛次轮。首轮在与立陶宛选手纳维卡斯的争夺中，林丹直落两局以21-11和21-10轻取对手。林丹的大力扣杀与迅速反应，让他仅用34分钟便结束了比赛。林丹去年巴黎世锦赛四分之一决赛意外出局。资料图片为今年6月19日林丹在新加坡羽毛球公开赛上。路透