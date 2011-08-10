分析师认为美国经济衰退可能性升高至四分之一

路透华顿盛8月9日电---路透调查显示,美国有四分之一的可能性落入衰退,而经济前景趋疲正使得美国联邦储备委员会(美联储,FED)即将采取更多举措来提振成长的可能性升高.

根据针对逾70名分析师所进行的月度调查结果显示,美国经济今年下半年料仍会成长,因其摆脱了高汽油价格及日本3月地震导致工厂生产中断的冲击.

但近几周衰退疑虑大幅升高.标准普尔500指数周一挫跌超过6%,受标普周五下调美国主权债信评等所累.

才两周前,分析师预期美国再次衰退的可能性是五分之一.如今他们认为是四分之一.

分析师将第三季经济成长预估下调0.8个百分点至环比年率为2.3%,7月调查时为3.1%.

"股市疲弱、负的财富效应及疲软的就业市场…这意谓着下半年经济不会迅速复苏,"Lloyds Banking Group资深国际分析师Mark Miller表示.

8月和7月调查中41位受访分析师中有35位调降对第三季国内生产总值(GDP)的预估.在参与过本次和上次调查的13位初级交易员中,除了一位外全都调降其预估.

2.3%的经济成长率虽较第二季的1.3%有所改善,其仍暗示经济情况脆弱.

分析师认为美联储有三成的可能性在明年内推出第三轮量化宽松政策.

40位分析师中有7位如今认为推出更多量化宽松举措的可能性至少有50%,两个月前的上次调查时,46位受访者中仅有一位持此观点.

路透调查分析师认为全年经济成长率为1.8%,低于美联储预估的最高2.9%.

分析师的通胀预期相对稳定,2011年料将小幅降至3.0%.7月调查时预估为3.1%.2011年核心消费者物价指数(CPI)升幅的预估值则从1.5%升至1.6%.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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