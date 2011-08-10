金价持坚于接近历史高位 经济隐忧挥之不去

路透新加坡8月10日电---黄金周三走高,徘徊在前一交易日触及的历史高位每盎司约1,778美元附近,但是在美国联邦储备委员会(FED,美联储)宣布维持低利率政策激励股市反弹之後,金价涨幅可能受限.

亚洲股市周三追随美股反弹,此前美联储史无前例宣布将再维持至少两年的趋近零指标利率,尽管此举也印证了美国经济疲软的时间将较先前预估更长.

0258GMT,金价上涨11.89美元,报每盎司1,755.29美元.黄金周二触及纪录高位1,778.29.全球股市因忧心美欧债务危机拖累经济成长而暴跌之後,金价三日累计涨幅创下自2008年底金融危机以来最大.

"总的来说,目前恐慌情绪正在消退.我估计(金价)会在这些水准盘整一段时间,然後我们才会获得关于下一步主要走向的清晰思路,"花旗集团分析师David Thurtell说.

"我认为有关主权债和经济走软的担忧,足以让人们逢低承接,因此金价应继续受到支撑."

美国12月期金上涨24.4美元,至每盎司1,767.4美元,距离周二所及约1,782美元的纪录高位不远.

东京工业品交易所(TOCOM)主力2012年6月黄金期约连续第二天触及纪录高位,报每克4,408日圆.

香港一实货交易员说,"我们会静观股市是否继续企稳,若股市企稳,金价会略有下滑.但我认为黄金人气没有变化,美联储未来两年都会维持低利率,应当利好黄金."

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1755.29 11.89 +0.68 23.66

现货银 38.34 0.71 +1.89 24.24

现货铂金 1752.50 3.90 +0.22 -0.85

现货钯金 745.25 11.30 +1.54 -6.79

TOCOM期金 4343.00 -5.00 -0.11 16.47 85622

TOCOM铂金期货 4375.00 86.00 +2.01 -6.84 9473

TOCOM期银 94.50 -1.90 -1.97 16.67 858

TOCOM钯金期货 1865.00 96.00 +5.43 -11.06 353

汇率

欧元/美元 1.4347

美元/日圆 76.84

--编译 李婷仪/艾茂林;审校 王冠中/戴素萍

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