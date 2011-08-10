美联储承诺在更长时期内维持低利率

特朗普重新审视银行业规定 “巴塞尔IV条款”恐功亏一篑
路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。
路透渥太华8月9日电---美国联邦储备委员会周二表示,将把近零利率政策至少再维持两年,与加拿大央行在经济萧条期间所作的承诺相仿.
加拿大央行在2009年4月21日承诺,只要通胀压力受到控制,将在2010年第二季度前维持隔夜利率在0.25%的极低水平.
"(美联储)照搬了加拿大央行的做法,"CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld指出.
在加拿大央行承诺维持低利率後的一周内,央行总裁卡尼(Mark Carney)表示此举导致利率下滑,不仅局限于短期利率.
"我们的确看到,这一承诺导致收益率(殖利率)曲线的较长期利率发生重要变动,应能为加国经济提供强劲的额外提振,"卡尼当时表示.
尽管加拿大央行并未保证将维持利率不变,此举让贷款方能以更长期限出借资金,因为他们知道只有出现异常事件,才会导致隔夜拆借利率在2010年中期前调升.
最终,加拿大央行比预期提前一个月加息,2010年6月1日将隔夜拆借利率提高0.25个百分点,因应两个季度经济格外强劲的增长.但当时市场对升息已有普遍预期.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
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