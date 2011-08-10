版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 10日 星期三 13:46 BJT

朝鲜特工组欲刺杀韩国防长--报导

韩国媒体周三报导，朝鲜已派出一特工组刺杀韩国国防部长金宽镇。此前金宽镇曾表示，如果朝鲜再次攻击韩国，韩国方面将会发动军事报复。韩《中央日报》引述一名政府高官的说法称，韩国政府已将金宽镇置于严密安全保护当中，他外出参加活动会有四名武装军警护身。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐