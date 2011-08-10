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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 10日 星期三 13:45 BJT

发改委：本轮价格运行近拐点

面对中国7月CPI创下37个月新高,国家发改委官员表示,下半年食品类价格将继续保持高位运行、稳中略有波动的态势;但由于翘尾因素快速下降,预计本轮价格运行已将近拐点,後期价格总水平同比将有所回落. 图为2011年8月9日商贩在上海一市场卸载西瓜.路透

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