英国骚乱蔓延 但伦敦基本平静

英国多个城镇周二夜间出现暴力活动，英国为此增加部署了数千警力，但伦敦经过三晚骚乱後则基本平静下来。英格兰西北城市曼彻斯特、曼彻斯特卫星城索尔福德、在往南一些的狼堡和西布罗姆维奇，以及在利物浦，都出现了警方与暴徒对峙的情况，不过不过伦敦街头周二较为平静。路透