美联储承诺低利率至少再维持两年

美国联邦储备委员会周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动,此举提振股市反弹. 美联储内部有三位决策者不同意上述决定,为1992年以来持反对观点人数最多的一次,一些投资者也担心这种内部分歧的新迹象. 路透