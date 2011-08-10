中国7月贸易顺差创30个月新高

中国海关总署周三公布的数据显示,中国7月出口同比增长20.4%;进口同比增长22.9%,均好于路透调查预估中值;贸易差额为顺差314.8亿美元. 7月贸易顺差创下30个月来新高,因出口增速超预期增长,而当月进口仅稍优于预期,因国际大宗商品价格回落.路透