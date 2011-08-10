美国欲再寻找朝鲜战争美军遗骨

路透华盛顿8月9日电---美国军方周二表示，已就寻找在朝鲜战争中阵亡的美军将士遗骨问题与朝鲜方面进行了联系。

如今朝鲜半岛局势有所缓和，一周前美国特使博斯沃思刚与朝鲜核问题谈判特使金桂冠在纽约会面。

美朝曾合作寻找美军遗骨，但因美国称朝鲜核项目带来不确定的环境因素，2005年5月合作中止。

美国国防部发言人Leslie Hull-Ryde告诉路透：“美国最近与（朝鲜）官员取得联系，讨论重新启动寻找美军遗骨的问题，我们正在等待回应。”

将近8,000名美军士兵被列入朝鲜战争失踪名单，其中一半以上人的遗骨可能埋在朝鲜。（完）

编译：高虹 发稿：程芳

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