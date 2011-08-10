必和必拓董事长料中国增长强劲 欧美经济乏力

特朗普重新审视银行业规定 “巴塞尔IV条款”恐功亏一篑
路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。
路透悉尼8月10日电---全球矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)董事长Jac Nasser周三称,公司相信中国经济将继续以7-9%的速度增长,但预计很长一段时间内美国和欧洲将经历低增长.
"在可预见的未来,我们将见到美国和欧洲经济仅以低水平成长,"Nasser在一次商务午宴上说.
分析师预计必和必拓在8月24日发布财报时,料宣布2011会计年度净利增长近一倍至220亿美元左右,受益于全球对铁矿石、铜、煤和其他工业原材料的旺盛需求.
他还表示,全球不存在可以取代美元地位的货币.(完)
--编译 艾茂林;审校 戴素萍
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