《Kemp专栏》OPEC大幅减产将是个错误

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦8月9日电---要求石油输出国组织(OPEC)减产以阻止油价大跌的呼声日隆,但其理由并不明确,且减产弊大于利.
摩根大通的分析师上周警告,油价下跌将促使OPEC做出反应,称中东主要石油生产国能够在每日减产100-150万桶的情况下实现支撑今年预算所需的收入目标.
这个话题在其他银行和基金经理间也引发了热议,华尔街日报周一的文章"市场等待OPEC对油价下跌做出反应"更是完整地勾勒出这样的期待.
但外界向OPEC施压要其采取积极行动,表明油市多头对一年来的涨幅瞬间蒸发痛心疾首,而不是出于对全球市场波动加剧的谨慎回应.目前采取减产策略将是错误的,其实现价格持续上升的机率非常低.
忧虑还是基本面?
减产的呼声反映出,大家还未弄清楚油价大跌是因"基本面"恶化,或只是"市场情绪"非理性变化.多数分析师认为,油市的供应/需求/库存/产能基本面依然紧俏,将支撑油价保持在一个相对较高的水准.他们拒绝把当前的情况与2008-2009年油价大跌相提并论.这些人认为,油价短线受到夏季市场恐慌的左右,一旦基本面因素重新占据主导,价格应能够复苏.
但倘若油价真的受到非理性的市场情绪所推动,减产将是错误的回应.这会导致市场供应短缺,为恐慌过後油价暴涨创造了条件.
只有在市场挫跌反映出,或导致需求真正出现恶化的时候,减产才是合理的策略.在那种情况下,OPEC可以通过减产抵消需求下降的影响,并尝试让市场重新趋于平衡.然而石油生产国必需对市场能够承受的价格做出判断:既不要造成发达经济体出现衰退,也不要在新兴市场引发通胀.油价不能保持在100美元以上有许多原因.
今年2-3月期间,油价飙升至100美元上方,随之而来的是美国和欧洲经济成长出现了放缓迹象.油价上涨被指责为成长放缓的罪魁祸首之一,其抵消了先前推出的量化宽松的刺激作用.
在新兴市场,通胀压力却在加剧.中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高.
自动稳定器
将价格维持在虚高水平的努力,或使经济形势变得更糟.原油价格已开始充当全球经济的限速器和自动稳定器.2010年底和2011年初,油价上涨限制了经济的过快增长.而目前油价的跌势则是经济软着陆所最为期待的.
对冲基金经理、前任高盛首席经济学家Gavyn Davies在周五金融时报的一篇文章中问道:"逃生路径到底在哪里?"
"第一条路径是:油价下跌推低全球通胀并增加收入.如果这确实发生,一些在今年稍早削弱全球经济的力量将会发生逆转,而各国央行也将更乐意进一步放松政策,"Davies表示.
而Davies指出的第二条逃生路径,听起来却像一种难以企及的机制:"发达经济体的公司或逐渐将其获利增长转变为更多就业岗位和投资."虽然这听起来很好,但实现起来却不容易.Davies认为,鉴于此前的经济形势,这些公司的境况相当不错.
若OPEC为支撑价格在虚高水准而过早和过多地减产,从而干预这个自动稳定器运行的话,将使即将发生的衰退程度严重得多,而且从长期看必然失败.
OPEC担心价格骤然下跌会产生不稳定影响,这无可厚非.(这就像央行担心汇价的突然变动和IEA担心夏季布兰特原油严重短缺一样)
OPEC在今年6月未能达成新的产量协议,之後沙特承诺将向市场每日提供100万桶额外原油供应.OPEC可轻易将这部分供应全部或部分削减.理由是引发增产承诺的环境现已不复存在.需求已大幅下滑,市场料将不再紧俏.
减产或避免油价跌至非常低的水准,但没有人希望看到沙特将布兰特油价稳定在每桶115美元,更不用说125美元了.
若沙特减产,原因应该是需求消退,且该国认为全球增长步伐正大幅放缓,而不是由于其试图保住一些理论上的预算收入目标.
市场的闲置产能将因此上升,从而再度取得更加适宜的缓冲,源于该途径的涨价压力也将被部分释放.
减产应是疲弱的信号,而非强劲之声,当然更不是牛市指标.(完)
--编译 张荻/丁琦;审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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