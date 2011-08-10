《阳歌专栏》巨人网络解雇CFO 用高额分红安抚投资者

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作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

巨人网络CFO辞职 高额分红以安抚投资者

要想表达歉意，没什麽能比提供一份丰厚的分红更好的了——至少近来因会计事宜而遭遇批评的网络游戏公司巨人网络是想通过这种方式来与投资者沟通。巨人网络还宣布首席财务官(CFO)辞职，很明显这也是就一笔保险生意的投资来安抚投资者。

就在一个星期前，搜房网(SFUN.N)决定给投资者5%的分红，这是第一家这麽做的在美国市场上市的中国公司，而巨人网络则紧随其後，提供每股3美元的分红，这意味将40%的利润用来分红，这是近年来我看到的分红力度最大的一次。

同时，巨人网络还宣布了新的CFO上任，此人曾经在普华永道工作。解读这一系列事件，其中隐含的意思其实很简单：巨人的董事长将这家公司作为其个人投资工具，购买了一家保险公司，而CFO为了讨好自己的老板，就毫不犹豫地批准了，没有顾及到保险业务是与巨人的核心游戏业务完全无关的。投资者发现後，通过抛售巨人股票以示抗议，巨人股票在过去三个月就大跌30%。为了安抚投资者，巨人提出分红并解雇CFO。

但实际上这会让人们对巨人的财务状况产生更大的信任危机。如果我是投资者，我肯定会短期内买巨人的股票，来获得分红，但从较长期投资角度而言，我会对巨人公司和其他在美国上市的中国公司持警惕态度。

一句话：巨人网络公司提供丰厚分红，解聘其CFO，是为了安抚投资者对会计问题的担心。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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