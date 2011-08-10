二线券商需借人民币国际化东风在香港打江山

* 二线券商走出去集结号吹响

* 短期难言大幅获利,意义更在练兵

* 需借人民币国际化东风打天下

* 寻求合作或为更快渗入香港市场捷径

作者 康熙泽/陈敏

路透北京/香港8月10日电---借着日渐丰厚的资本羽翼,中国本土二线券商也陆续吹响竞渡香江的号角,惟香港市场竞争激烈,短期要大幅获利并不现实,更多在于厉兵秣马.

业内人士认为,中资券商在国际市场上唯有扬长避短,借着人民币国际化的东风,将人民币理财业务作为突破口,或能打下一片自己的江山.

"厚厚的资本金在那,而且(香港)也是一个练兵的场所."长江证券证券业分析师刘俊称.

多家二线券商中的佼佼者都在计划向香港市场进发,今日A股首秀的方正证券(601901.SS)高层此前在公司路演时就透露,正在筹备香港子公司,寄望明年开业.齐鲁证券和中信建投亦分别于近日向证监会提出申请设立在港子公司.长江证券(000783.SZ)香港子公司据悉有望于10月左右开业.

上述券商2010年按净资产规模排名大多位列10-20名.而目前,包括中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)、国泰君安证券等排名居前的多家内地一线券商已经在港设立分公司,但经营多年後,仍主要以经纪业务为主,而且经纪业务利润率也因竞争激烈出现不同程度的下滑.

招商证券的报告就指出,人民币国际化的进程中,中资券商在人民币业务上的优势有助于其在与国际投行竞争时获得先机,6月底,香港银行体系的人民币存款达5,500亿元,人民币理财业务作为中资券商在香港发展的一个突破口,随着小QFII(合格境外机构投资者)的推出将逐步焕发活力.

从2010年收入构成来看,在港中资券商有过半收入来源于经纪业务,孖展和投行业务对收入贡献大约为35%,资产管理和自营投资等其他业务占比相对较小.

而火爆的承销市场上,国际大行占据了绝对话语权,市场份额稳定在68%以上,承销额排名前十名的中资券商的市场份额在2010年反而降至13.3%,逊于2009年的17.9%.

**先走出去练兵**

招商证券(600999.SS)董事总经理温天纳直言,内地券商之间竞争相对较少,主要靠人脉关系,但到了香港或者国际社会,"就很讲究硬实力了."

"国内二线券商要走出去,我觉得还是有一定的难度的."他称,二线券商必须要把自己的强项体现出来,不然每家都做同样的业务,面对同样的客户群,辨识度不高的话,以後的路是比较难走的.

但是国内资本市场的开放势在必行,人民币国际化也正进行的如火如荼,将来小QFII或者国际板面世後,证券公司必须要主动出海招揽业务,开辟疆土,二线券商此行先去香港,演练兵马的意义更甚.

华东一券商证券业分析师称,"未来小QFII、国际板出来,二线券商走出去都有这些考虑."他认为,寄望短期利润大幅获利并不实际,"别说中小,那些大券商也并不理想."

刘俊还指出,二线券商赴港可以试点一些国内尚未开展的业务,之後考虑将其引入内地市场;另外提前进入香港,也是为将来给A股客户提供更多海外金融服务提前布局.

例如内地去年才试水的融资融券业务与香港市场相对成熟的孖展业务就颇为相似;2005年招商证券则首开国内资产管理业先河,从海外成功引入FoF(基金中的基金)的业务模式.

暂且不论走出去成效如何,但扛起国际化大旗的中资券商整体上得到了监管层的支持,证监会副主席姚刚此前表示,将支持内地券商开拓境外业务,扩大QDII(合格境内机构投资者)规模,研究推出跨境ETF(交易所交易基金)等.

**合作模式可加速业务拓展**

对于未来香港子公司的设立形式,早期中资券商大多以独资子公司为主,但随着国内券商资本日渐雄厚,并购或者选择合适的合作夥伴,可能会是更快打入香港市场的一条捷径.

华北一家二线券商的投行人士指出,"寻求合作的风险低于设立子公司...自己设立子公司缺少人才储备和管理经验,所以进展很慢."

方正证券董事长雷杰在公司A股IPO网上路演时也称,"可以考虑"引入合作夥伴.

招商证券的报告亦提到,中资券商介入竞争激烈的香港市场,收购或者选则口碑较好、实力接近的知名投行建立合资公司是明智的选择,可以帮助中资券商尽快获得资源和经验.

2009年底,海通证券就斥资逾18亿港元收购了香港本地最大券商之一的大福证券约52.86%的股份,成为首例内地企业收购香港上市券商.

不过也有分析师认为,寻求并购或者是引入合作夥伴困难较大,首先海外合适的并购标的有限,此外,以国内的合资券商举例,中外股东确实在背景不同,理念不同,以及存在利益分配问题.

但面对日益庞大的赴港内地投行队伍,香港中资证券业协会会长阎峰就幽默的将其形容为"食街".

他认为,以前可能一条街上只有一家广东菜馆,吸引的只是喜欢吃广东菜的人,但变成食街後,吸引的是各地食客,生意只会有增无减.(完)

--审校 丁淑琴

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