金价在纪录高位附近徘徊 涨幅或受限

* 现货金瞄准每盎司1,796美元--技术分析

* 关注将在1800GMT公布的美国7月联邦预算

路透新加坡8月10日电---金价周三在亚洲市场持稳,徘徊在前一交易日触及的历史高位每盎司约1,778美元附近,但是在美国联邦储备委员会(美联储,FED)宣布维持低利率政策激励股市反弹之後,金价涨幅可能受限.

亚洲股市周三追随美股反弹,此前美联储史无前例宣布将再维持至少两年的趋近零指标利率,不过此举也印证了美国经济疲软的时间将较先前预估更长.

0620GMT,现货金上涨6.91美元至每盎司1,750.31美元,周二时曾触及1,778.29美元的纪录高位.全球股市因忧心美欧债务危机拖累经济成长而暴跌之後,金价三日累计涨幅创下自2008年底金融危机以来最大.

"总的来说,目前恐慌情绪正在消退.我估计(金价)会在这些水准盘整一段时间,然後我们才会获得关于下一步主要走向的清晰思路,"花旗集团分析师David Thurtell说.

"我认为有关主权债和经济走软的担忧,足以让人们逢低承接,因此金价应继续受到支撑."

美国12月期金上涨9.5美元,至每盎司1,752.5美元,距离周二所及约1,782美元的纪录高位不远.

交投最为活跃的东京工业品交易所(TOCOM)主力2012年6月黄金期约连续第二天触及纪录高位,报每克4,408日圆,追随全球强劲价格涨势.

香港一实货交易员说,"我们会静观股市是否继续企稳,若股市企稳,金价会略有下滑.但我认为黄金人气没有变化,美联储未来两年都会维持低利率,应当利好黄金."

黄金价格高企打压主要消费国印度的需求,但若市场出现修正,则珠宝商有可能会逢低买进,因本月稍後又将迎来繁忙的婚礼季.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1750.31 6.91 +0.40 23.31

现货银 37.84 0.21 +0.56 22.62

现货铂金 1753.49 4.89 +0.28 -0.79

现货钯金 743.47 9.52 +1.30 -7.01

TOCOM期金 4325.00 -23.00 -0.53 15.98 102001

TOCOM铂金期货 4368.00 79.00 +1.84 -6.98 12333

TOCOM期银 93.40 -3.00 -3.11 15.31 1127

TOCOM钯金期货 1860.00 91.00 +5.14 -11.30 382

汇率

欧元/美元 1.4324

美元/日圆 76.81

（完）

--编译 李婷仪/洪曦;审校 程琳/艾茂林

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