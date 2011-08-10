避险情绪持续 黄金有望扩大较铂金的溢价

* 黄金价格自2008年12月来首超越铂金

* 宏观经济形势预示,黄金贵过铂金的状况料持续

* 铂金中长期基本面良好,但其它因素构成压力

记者 Jan Harvey 编译 隋芬/洪曦

路透伦敦8月9日电---黄金价格在本周自两年半来首次追平铂金(白金)後,未来势将扩大较铂金的溢价,因损及周期性资产而有益避险资产的紧张情绪尚无消失的迹象.

金价在周一尾盘超过铂金,为2008年12月以来首见.上次出现这种情况後,短短几天内局面又很快逆转.交易员当时称,黄金回到铂金下方的走势给出了抛黄金、买铂金的明确信号.

今天的背景与当时完全不同.

"当前在避险气氛下,黄金作为一种防御性资产被推高,而铂金作为周期性资产则承压,因经济增长放缓."美银-美林分析师Michael Widmer表示.

"(2008年)经济大衰退时出现过这种现象,之後各种刺激计划汹涌而来,两种金属的价格开始再次分道扬镳."他说,"这次宏观背景略有不同."

与2008年截然相反的是,这一次黄金价格超过白金是因黄金自身走强,而非铂金下滑.

现货金本周触及了每盎司1,778.29美元的纪录,因对经济稳定性与欧美债务危机的担忧,令黄金获得投资者热捧.

铂金今年跌幅略超2%,但跌势不及铜等一些工业金属.铜今年在电子盘交易中下跌8.2%,锌跌去13.2%.

铂金名义上是贵金属,但其需求主要是来自工业,尤其汽车制造商使用铂金来生产催化转换器.这使得铂金对经济增长状况更为敏感.

多位分析师表示,这可能意味着铂金还有下跌空间,因而进一步扩大较黄金的差价.

德意志银行分析师Michael Lewis表示,2008年时,铂金自历史高位大跌并滑至金价下方.

"现在...平价现象已经出现,而我们尚未消化衰退风险,"他说."如果出现负面的数据,则铂金折价情况可能延续更久."

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**长期支撑**

短期内黄金价格高于铂金的情况逆转是可能的.上周五标准普尔调降美国长期债信评等,令安全资产大幅上涨,仅过去两个交易日金价就大涨了6.3%,为2008年迄今最大的两日涨幅.

通常在跳涨之後都会出现修正,4月底时就是如此.当时黄金首度升穿每盎司1,500美元后即迎来修正.

与此同时,有一些因素也可能预示铂金价格将在短期内上涨,如南非罢工仍构成威胁,该国占全球铂金供给的五分之四.

不过,未来铂金价格再度高于黄金的情况料不会持续太久,鉴于整体经济前景表明避险需求仍持续增长,而风险较高的资产遭抛售.

"观察铂金系金属、其他工业金属以及原油,未来它们都将会下跌."MKS Finance交易部主管Afshin Nabavi称."黄金和瑞郎才是真正的避险资产."

较长期内来看,黄金价格无疑将在某个时点迎来修正,美国利率调升将会是黄金连续10年来上涨走势的转折点.

此外,铂金的供给基本面仍表明价格将走高,因南非采矿业面临安全问题日益受到关注、通胀上扬以及加薪要求所造成的成本上涨.

上述情况将给铂金提供长期支持.但在当前环境下,没什麽人考虑到那麽远.

"从历史角度来看,(黄金/铂金价格)比率较低,但这未必是买入的理由,"瑞银分析师Edel Tully在一份研究报告中称.

"如果目前我们准备在比率较低时买入,然後持有一到两年,这可能会是一笔好的投资,因为铂金基本面显示中期供给紧张将加剧.不过由于投资人已经难以取得短线获利,很少会再去为中期建仓."(完)

--译文审校 王冠中

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