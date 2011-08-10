10日盘後分析：技术反弹或将结束

今日A股市场全天呈现高开後冲高受阻回落态势。经过前期的连续下跌後，最近两个交易日大盘出现技术性反弹，不过随着技术指标的修复，预计短线技术反弹或将结束，震荡寻底仍将是未来主基调。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天呈现高开後冲高受阻回落态势。经过前期的连续下跌後，最近两个交易日大盘出现技术性反弹，不过随着技术指标的修复，预计短线技术反弹或将结束，震荡寻底仍将是未来主基调。

受昨夜美股报复性反弹的提振，今日沪深两市股指双双跳空高开，随後在个股普遍反弹的带动下，沪综指一度逼近5日均线，但是由于指数上方压力较重，同时盘中缺乏明显的领涨热点板块，最终导致股指冲高回落，尾盘沪综指报收于2549.18点，上涨0.91%。

从技术层面分析，今日尽管技术反弹得以延续，但是值得投资者警惕的是，早盘市场量能明显放大，做多动能释放过急，而午後两市成交明显大幅萎缩，这也是午後大盘上攻後劲不足导致股指最终回落的主要原因，同时说明此次反弹仅能定义为大跌後的超跌反弹，大盘寻底之旅并未结束。

分析本轮A股市场暴跌的原因，主要是内忧外患的叠加作用，加剧了行情的调整幅度和力度。

从外患看，美国标普下调了美国主权债务评级导致全球投资者信心受挫，同时欧债危机继续蔓延，双重因素叠加导致国际资金避险情绪急升，由此引发了全球股票市场轮番暴跌。

不过从目前看，外围市场最剧烈的波动期或已过去，虽然美欧债务危机还有待进一步观察，短期外围市场波动还将对A股市场形成一定的干扰，但是这主要是停留在心理层面上，因此，当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。

昨日国家统计局公布的7月CPI数据高达6.5%，成为37 个月以来的新高。数据出台後，市场对CPI是否见顶存在较大的分歧，但是可以预见的是在食品价格保持高位运行的背景下，CPI的回落速度将会相对缓慢，因此货币政策放松预期难见曙光。

总的来说，未来一段时间，A股有望摆脱前期大幅急跌走势。外围市场压力只会在短期内影响A股市场，中期走势依然取决于宏观经济、通胀形势以及政策动向。

对于A股後市走势，笔者认为，短期影响将渐趋平静，现阶段大盘并不具备连续反弹条件，行情有望维持震荡寻底格局。

操作上，在趋势没有进一步明朗以及没有看到明确的政策宽松预期的情况下，投资者应采取防御性投资策略。（完）

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