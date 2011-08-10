沪综指受美股大涨提振收高

路透北京8月10日电---中国股市沪综指周三受隔夜美股大涨提振小幅收升,显示恐慌情绪过後市场出现超跌反弹,但大盘高开高走後振荡回落,上档套牢压力仍然巨大令升幅明显缩减.分析人士指,短线抛压集中涌现,後期大盘料继续在2,500点上方振荡.

沪综指收报2,549.176点,上涨23.106点或0.91%,早盘涨幅一度扩大至2.1%.

湘财证券分析师徐广福称,今日股指出现冲高振荡回落,显示昨天入场的短线资金获利回吐.

华西证券分析师曹雪峰认为,隔夜美国市场的表现提振了国内投资者信心,而从美联储的表态看,美国可能会在较长时间保持宽松,市场预计会有第三次量化宽松,市场也存在国内政策适度放松的预期.

"整个大盘还是维持震荡走势,可以相对比较确定的是,2,500可能是市场中期的底部,接下来市场应该还会震荡筑底."他称.

美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会政策声明中发出的经济信号.尾盘买盘加速,标普500指数录得逾两年最大单日升幅,而在过去几周,该指数暴跌近17%.道琼工业指数大涨429.92点,或3.98%,报11,239.77点.

中国今年第三大A股IPO(首次公开发行)--方正证券(601901.SS)周三首日上市收报5.6元人民币,跳涨43.59%,盘间最大涨幅达54.9%.上证180金融指数收高0.45%.

沪深300指数8月合约尾盘报2,814.0点,涨0.36%,成交量为164,881手.(完)

--发稿 李然/宿泱韫; 审校 曾祥进

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