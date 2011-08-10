百度将于8月22日关闭说吧

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海8月10日电---中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)周三称，将于8月22日关闭类似Twitter的微博平台说吧。
百度发言人郭怡广(Kaiser Kuo)拒绝透露此举原因，但业内专家认为，说吧严格实行实名认证，是说吧对中国网民没有吸引力的原因。
说吧与新浪(SINA.O)微博形成竞争关系，微博用户人数已突破1.4亿。
郭怡广表示：“我们从中学到不少东西。说吧对我们其它产品研发非常有用。”
百度于去年底推出说吧，郭怡广称，百度将继续开发社交网络产品。
百度在说吧网站（t.baidu.com）发布通知称，因公司业务调整，说吧即日起关闭发布入口，并敦促用户备份个人数据。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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