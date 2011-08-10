韩国称朝鲜炮弹落入延坪岛附近水域

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透首尔8月10日电---媒体和韩国政府一名官员称，朝鲜周三向韩国延坪岛方向开炮，看似在西海岸附近进行演习。
韩国国防部一名官员表示，朝鲜发射的炮弹落在了延坪岛附近水域，但尚不清楚是否落入韩国领海。韩联社报导称，韩国发射炮弹，进行回击。
韩联社援引一名军事官员的话报导称：“我们听到三声炮响，其中一枚落在了北方界线(NNL)附近。”
报导称，发射始于当地时间下午2点左右(北京时间下午1点)，韩国亦发射炮弹予以回击。
报导称，附近渔船被要求入港，延坪岛的居民也被转移安置到紧急避难所。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。