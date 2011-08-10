韩国称朝鲜炮弹落入延坪岛附近水域

路透首尔8月10日电---媒体和韩国政府一名官员称，朝鲜周三向韩国延坪岛方向开炮，看似在西海岸附近进行演习。

韩国国防部一名官员表示，朝鲜发射的炮弹落在了延坪岛附近水域，但尚不清楚是否落入韩国领海。韩联社报导称，韩国发射炮弹，进行回击。

韩联社援引一名军事官员的话报导称：“我们听到三声炮响，其中一枚落在了北方界线(NNL)附近。”

报导称，发射始于当地时间下午2点左右(北京时间下午1点)，韩国亦发射炮弹予以回击。

报导称，附近渔船被要求入港，延坪岛的居民也被转移安置到紧急避难所。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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