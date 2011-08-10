中国批评美债务问题 或恶化两国关系

路透北京8月9日电(记者 Don Durfee/Chris Buckley)---美国债务危机在中国引发了一股怒潮的同时，也引发了一种沾沾自喜的情绪。而如果对这种情绪不加以控制，这将使中美关系复杂化，并将使两国领导人更难处理西藏、台湾等争议问题。

美国国会关于债务上限的激烈讨论以及上周美国主权信用评级遭调降引发中国官方媒体的尖锐评论。相关评论指责美国“举债成瘾”，且在政治角力中很“短视”。

类似评论一点儿也不令人感到意外。

中国3.2万亿美元外汇储备中三分之二购买了美国国债，美国任何违约行为都将令中国非常受伤。中共希望能从美国的失败中赢得公关分。

某些评论人士建议，中国应利用其作为美国最大债权国的地位在中美非金融问题上做文章。再加上中国领导人就美国评级遭调降一事三缄其口，这可能会使人们对中国政府的意图产生危险的不确定性看法以及过高期望。

《环球时报》上周发表评论文章称，中国应在美国对台军售问题上利用“金融武器敲打美国”。

《人民日报》资深记者丁刚在《环球时报》上写道：“我们本不愿意把美国债券当成武器，是华盛顿在逼着中国这样做。”

官方媒体的评论文章并不一定代表官方的看法。

华盛顿智库战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)中美关系专家Bonnie Glaser表示，当网络上公众对美国债务危机的愤慨情绪甚嚣尘上之际，这些宣传以及预期政府将采取强硬立场，这可能会限制中国政府在处理中美关系时的回旋空间。

她说道，“越来越多的声音称，中国有很多其他重要的关系，美国日益衰弱，因此中国可以站起来捍卫自己的利益。”

这也不是中国领导人首次面对这种会影响外交政策的民族主义激情。

一些分析人士表示，去年中国爆发的反日游行使中国在与日本就释放中国船长一事上采取了坚决不让步的立场。

当中国成为2008年金融危机以来唯一一个保持强劲增长的主要经济体时，中国官员竭力化解人们的一种普遍误解，即中国可以无视西方国家的要求，更为积极地维护其国家利益。

这次，连同对美国债务危机的不满，中国精英阶层更加坚信：美国正在走下坡路；终于到了中国在世界舞台上取而代之的时候了。

知名经济学家、国家风险分析师赵昌会（音译）表示：“美国缺乏伟大的政治家。到目前为止，美国拒绝承认其正在衰落的事实。”

类似想法以及网络上弥漫的各种激愤情绪都可能限制中国决策者的选择。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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