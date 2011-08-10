中国宏观调控或高举轻放 未雨绸缪应对外部冲击

* 外部经济环境动荡加剧,中国政府望提前准备

* 国务院首次未提稳定物价为宏观调控的首要任务

* 保障房建设或充当此次拉动投资内需的强心针

* 美联储坚守零利率政策,中国防"热钱"保卫战升级

作者 谢衡/张胜男

路透北京8月10日电---2008年次贷危机逐步升级为金融海啸时,中国因宏观政策转向滞後而被质疑.三年过去後,金融市场暴跌和经济衰退疑虑的卷土重来,这次中国政府希望能做到未雨绸缪.

中国强调保持政策连续性,亦要提高政策的前瞻性.目前政策微调的若干迹象已现,市场更是憧憬紧缩政策提前结束.只是,美联储承诺未来两年维持近乎零利率,则使中国政策取向更加两难,防范"热钱"流入形势亦更严峻.

在周二召开的国务院常务会议上,中国总理温家宝表示,要做好防范风险的准备.此次会议没有再提"把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务",而表示要"努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长."

"此次国务院常务会议强调了政府立场,是代表未来政策取向的风向标……中国政府现在的焦点已经不是物价,而是增长和调结构问题了."西南证券首席经济学家王剑辉说.

标普下调美国主权评级後,全球金融市场陷入混乱,世界经济将再度探底的忧虑持续蔓延.中国资本市场亦不能幸免,受欧美市场拖累于本周一跌至逾一年新低.而後先于国际市场反弹,因投资者预期动荡国际市场将令国内政策面回暖.

中国已公布7月宏观经济数据,通胀增幅超预期飙下37个月新高,7月顺差意外扩至30个月高点至314亿美元.但目前为止中国央行没有采取任何动作.而央行上次加息比6月CPI和贸易数据出炉提前三天.

瑞银中国经济研究主管汪涛认为,中国将再次放松宏观政策以促进经济增长.预计中国政府将停止货币紧缩.考虑到全球经济疲弱且不确定因素增多,政府不会再次加息.

中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

不过宏观政策仍处于观察期.社科院金融研究所中国经济评价中心主任刘煜辉认为,若通胀仍是问题,大宗商品价格又涨回去了,紧缩政策就不可能发生变化."还是维持原来的尺度,该做的还得做."

**有选择地放松**

中国还在医治2008年4万亿扩大内需计划的後遗症,而全球经济衰退风险局限于欧美发达经济体,中国这次料将有针对的选择政策工具,不会再下全面刺激经济的猛药.

汪涛认为,中国在应对新一轮的全球经济减速时,仍然具有政策空间.因为中国长期经济增长前景仍然强劲,且具有高储蓄率,不会被债务负担过度拖累.

"考虑到铁(铁路)、公(公路)、基(基建)已经在之前一轮的经济刺激中已经得到大幅提振,我们认为保障房建设将成为刺激政策的首选领域."汪涛说.

中国严控信贷增长已导致地方融资平台资金紧绷.中国银监会上月底提出,对保障房等四类平台项目等可继续贷款.业内人士认为,这是对地方融资平台贷款放松的一个信号,对投资项目和保障房项目建设有正面意义.

渣打银行最新发布的报告认为,中国政府在9月底温和放松政策的可能性比较大.可能会通过放宽贷款额度,或增加在基建和保障房上的财政支出,来低调放松政策.

报告还认为,如果中国希望高调行动并增强信心,下调目前在21.5%的存款准备金率成本相对较低.

王剑辉亦认为央行可能放松资金管制,因实体经济面临的主要压力就是资金紧张."中国央行有可能提前下调存款准备金率,毕竟这个工具有更大的灵活性,亦可显示政策的前瞻性."

实际上,对政策变动一向敏感的银行间市场,已摆脱一个多月前的缺血状态.随着欧债危机蔓延和美国债务问题升级,以及中国通胀触顶的预期升温,金融市场对政策面的担忧缓解.

中国银行间市场七天期回购利率6月下旬其曾冲上9%的高位,周三报3.1159%.交易员表示,市场资金供给仍较充裕,相对宽松的流动性态势暂时并未出现方向性变化.

**增高拦热钱的堤坝**

美联储周二承诺近零利率政策将至少再维持两年,这一史无前例的举措对提振美国经济的作用究竟有多大,尚待观察,却无疑将增加中国宏观调控政策的难度.

西方主要经济体延续宽松的货币政策势必推高大宗商品价格,增加中国的输入型通胀压力;而中国若以加息的手段控制通胀,又加大热钱流入的压力.

"中国央行不能不顾这些外部环境的变化而加息.进一步扩大中国和西方主要经济体间的利差,只会加速热钱流入.迫使央行被动调高存款准备金率、利率以对冲流动性,这不是自己给自己找麻烦吗?"交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟说.

国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌指出,在美国这种情况下,防热钱流入已是中国要面对的最大问题.

"必须要把篱笆建得高高的……"夏斌建议.他再次表示,中国可以考虑尽快对外汇交易开征托宾税,以有效遏制热钱流入.

托宾税是指对现货外汇交易课征全球统一的交易税,由诺贝尔奖得主托宾(James Tobin)于20世纪70年代早期提出.

"美联储决定维持近乎零利率至2013年,这将对全球金融市场和世界经济产生巨大而深远的影响,中国政府必须高度关注,提前做好判断和把握."唐建伟说.(完)

--审校 黄凯

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