若明年经济增速放缓 全球石油需求增幅或降逾半--IEA

路透伦敦8月10日电---国际能源署(IEA)周三警告称,若2012年全球经济增长慢于预期,可能使全球石油需求增幅或下降逾一半.

IEA表示,尽管全球经济遭遇动荡,但其未大幅调整2011年和2012年的石油需求增长预估,需求状况将在很大程度上取决于全球经济未来数月的表现.

"我们意识到新兴市场经济乌云笼罩,同时预测全球国内生产总值(GDP)成长率为较低的3%.在此情境下,2012年石油日需求增长量将下降一半还多,至60万桶,"IEA在月报中表示.

该需求增幅将为多年来最低水平,仅为IEA目前预估的一小部分.

根据现有预估,IEA将2011年全球石油需求日增幅减少6万桶,至120万桶,因油价高企且经济成长放缓.

但IEA将2012年全球石油需求增幅预估上调7万桶至161万桶,部分因为日本对燃油供电的需求增加.

IEA表示,7月OPEC石油产出略增至每日3,005万桶,接近利比亚危机前水平.IEA还称OPEC闲置产能已经缩减至每日330万桶,与当前感到的供应面风险相比显得"十分不足".(完)

--编译 丁琦/梁睿雪;审校 田建华/王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。