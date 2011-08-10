中国首次成为澳洲第一大移民来源国

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透悉尼8月10日电---截至今年六月，中国首次超过英国，成为澳大利亚第一大移民来源国，凸显中国对澳洲经济的重要性。
澳洲移民和公民部部长鲍文（Chris Bowen）周三称，澳洲接收了29,547名中国移民，占移居澳洲总人数的17.5%。英国移民澳洲人数为23,931，印度为21,768。
鲍文称：“技术移民对澳洲经济带来巨大益处，其就业推动经济增长，移民年龄相对年轻抵消了劳动力老龄化的部分影响。”
澳洲人口总数为2,270万，其中技术移民为113,725人，高于2009/10年的107,868人。
澳洲矿业和能源业急需技术移民，为满足中国和印度需求，该领域投资巨大。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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