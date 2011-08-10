人民币兑美元收创新高 贸易顺差力挺人民币升值

* 人民币中间价意外大升,推动兑美元即期跳涨

* 美联储再保持近零利率两年承诺,削弱美元吸引力

* 官方或通过人民币升值来缓解高通胀压力

* 中国贸易数据良好,亦挺人民币走强

路透北京8月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期汇价收创历史新高.美联储再保持近零利率两年承诺,进一步削弱国际美元的吸引力,隔夜美元大跌助推人民币汇价大涨.

交易员并表示,今日人民币中间价意外大涨,并创2005年7月汇改以来新高,可能暗含中国官方通过人民币升值来抑制高通胀的意图,而贸易数据良好也对人民币走强提供支撑.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4181 *6.4120 6.4238 *6.4167 6.4335 6.4306

注: 人民币中间价及盘中均创2005年7月汇改以来的新高

"美元确实跌了不少,但今天(美元兑人民币)中间价开得这麽低,还是有点意外."华东一大行交易员称.

华北一大行交易员并表示,今日人民币早盘跳涨後,很多机构感觉还不大适应,都在审视未来中国央行政策取向及外围市场最新动向,盘中人民币汇价基本维持稳定.不过总体来看,人民币应该处于升值之中.

东京汇市美元/澳元周三小升,但是在美国联邦储备委员会(FED)宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率後,美元的反弹受限.美联储此举料将使美元继续保持利差交易中上选融资货币的地位.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周二表示,将把近零利率政策至少再维持两年,与加拿大央行在经济萧条期间所作的承诺相仿.

以下为北京时间16:49,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3580/00 6.3980

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4110/30 6.4330

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水520点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3661元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

**贸易数据力挺人民币,升值或纾通胀高压**

今日人民币中间价及盘中汇价双双大涨,并创出历史新高,这使得市场揣测此举为中国官方通过人民币升值来舒缓国内高通胀的压力,而创30个月高点的7月贸易顺差也推动人民币呈现出升势.

上述华东的交易员就表示,人民币中间价大幅上涨,可能源于7月CPI(居民消费价格指数)太高,通过人民币升值来缓解国内的通胀压力.

"以前对升值来压通胀会顾虑经济不行,现在看进出口数据比较好,经济问题不大.压通胀的任务就更突显出来了."北京一银行交易员还说,近期人民币走势略显升值加速迹象.

星展香港财资市场部董事总经理郭振华表示,自美国评级被下调後,美元走势相对较淡,而人民币升值趋势不变,相信人民币兑美元的升值速度将维持在全年5%,今年内兑美元升至6.3人民币水平.

上述北京的交易员则还指出,若大幅升值会增加市场的波动性,而国际汇市G7货币波动剧烈,这不利于全球经济平稳运行,而当前全球经济再陷衰退忧虑日渐加深,这会对人民币未来走势造成影响.

中国国家统计局周二公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,显示尽管面临全球市场动荡的压力,中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.

中国国务院周二举行常务会议指出,要努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长,继续采取综合措施,维护中国经济金融安全.

中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元,主要受新兴市场经济稳定增长支撑,预计下半年出口回落幅度有限.面对全球经济充满不确定性,中国货币政策难有施展空间下,加速人民币升值或成为抑高通胀的好选项之一.(完)

--发稿 钟华; 审校 黄凯/乔艳红

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