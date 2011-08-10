美银美林将12个月後金价预测上调至2,000美元

路透班加罗尔8月10日电---美银美林将12个月後黄金价格预测上调至每盎司2,000美元,称因第三轮量化宽松机率上升,且欧美信用质量恶化.

不过该行维持2012年布兰特原油平均价格预测在每桶114美元不变.

"我们对2012年仍看涨,因相比预期的经济增长步伐,全球油市供不应求仍很严重,"美林美银在致客户的一份报告中称.

"未来几个月全球经济可能放缓,但我们仍然认为2011年第四季布兰特原油均价应为每桶102美元,会短暂触及每桶95美元."

该行称,在衰退的情景假设下,布兰特原油可能跌破每桶80美元,只有当石油输出国组织(OPEC)减少供给才会回升.

由于预计的货币和财政政策势必推涨黄金,大宗商品价格下跌应是短暂的,美银美林称,对2012年平均铜价预测保持在每吨10,175美元不变.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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