美银美林将12个月後金价预测上调至2,000美元

特朗普重新审视银行业规定 “巴塞尔IV条款”恐功亏一篑
路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。
路透班加罗尔8月10日电---美银美林将12个月後黄金价格预测上调至每盎司2,000美元,称因第三轮量化宽松机率上升,且欧美信用质量恶化.
不过该行维持2012年布兰特原油平均价格预测在每桶114美元不变.
"我们对2012年仍看涨,因相比预期的经济增长步伐,全球油市供不应求仍很严重,"美林美银在致客户的一份报告中称.
"未来几个月全球经济可能放缓,但我们仍然认为2011年第四季布兰特原油均价应为每桶102美元,会短暂触及每桶95美元."
该行称,在衰退的情景假设下,布兰特原油可能跌破每桶80美元,只有当石油输出国组织(OPEC)减少供给才会回升.
由于预计的货币和财政政策势必推涨黄金,大宗商品价格下跌应是短暂的,美银美林称,对2012年平均铜价预测保持在每吨10,175美元不变.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
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