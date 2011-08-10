港交所：网站遭非常熟练的黑客袭击

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透香港8月10日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三称,网页的故障是由于非常熟练的黑客入侵.
港交所行政总裁李小加在记者会上表示,"我们目前的评估是这基于外部非常熟练的黑客入侵".
港交所并表示,下半年资本开支预计将上升到5-6亿港元.
稍早港交所称,其网站"披露易"因技术问题服务受到干扰,而未能登载上市公司讯息.为了让所有投资者有充足时间了解相关的股价敏感资讯,有多家公司需于下午停牌,当中包括港交所、汇丰控股(0005.HK)、国泰航空(0293.HK).
港交所今日并公布第二季净利按年升19%,符合市场预期;但同时指出,未来环球金融市场动荡将给全球及香港经济发展带来挑战.
停牌前,港交所收升2.62%,报141.2港元.过去一个月累计跌逾17%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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