港交所：网站遭非常熟练的黑客袭击

路透香港8月10日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三称,网页的故障是由于非常熟练的黑客入侵.

港交所行政总裁李小加在记者会上表示,"我们目前的评估是这基于外部非常熟练的黑客入侵".

港交所并表示,下半年资本开支预计将上升到5-6亿港元.

稍早港交所称,其网站"披露易"因技术问题服务受到干扰,而未能登载上市公司讯息.为了让所有投资者有充足时间了解相关的股价敏感资讯,有多家公司需于下午停牌,当中包括港交所、汇丰控股(0005.HK)、国泰航空(0293.HK).

港交所今日并公布第二季净利按年升19%,符合市场预期;但同时指出,未来环球金融市场动荡将给全球及香港经济发展带来挑战.

停牌前,港交所收升2.62%,报141.2港元.过去一个月累计跌逾17%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。