港交所披露信息网页受扰 交易系统正常

(新增港府官员及港交所行政总裁言论)

* 汇丰等多家公司午盘停牌

* 因技术问题,港交所暂无法提供公告查阅服务

* 港交所行政总裁:目前评估因黑客入侵

* 复牌时间将另行公告

* 港交所交易系统正常运作

* 停牌料对成交量有不小影响--市场人士

路透香港8月10日电---由于公告服务因技术问题干扰而无法正常查阅,香港交易所(0388.HK)周三罕见地宣布汇丰(0005.HK)及港交所在内的多家公司股票,以及相关的衍生工具均须停牌半天,以让投资者查阅这些公司在中午休市期间发布的具股价敏感性讯息.

港交所行政总裁李小加在业绩发布会上表示,"我们目前的评估是这基于外部非常熟练的黑客入侵."

政府对这宗罕见事故亦极为关注.由于行政长官曾荫权正在休假,署理其职务的政务司司长唐英年表示,非常关注香港交易所"披露易"网站故障事件.

"港交所正进行维修,希望尽快恢复正常运作,同时避免同类事件再次发生."他说.

唐英年表示,港交所已向证监会作初步报告,他本人也已致电港交所主席夏佳理了解情况.

港交所表示,被停牌的上市公司的复牌时间将另行公告.

**汇控、港交所等权重股停牌**

港交所发布声明指出,由于"披露易(www.hkexnews.hk/index_c.htm)"服务受技术问题干扰,因此采取紧急措施,曾在中午时间发布具重大讯息且未同一时间披露在公司网站等公开资讯网站的公司,将依规定停牌半天.

这些公司包括:发布中期业绩的港交所、国泰航空(0293.HK)、中国电力(2380.HK)、大新金融(0440.HK)、大新银行(2356.HK)、华润微电子0597.HK,以及宣布将信用卡业务出售给Captial One(COF.N)的汇丰(HSBA.L).

交易所并表示,股票及期货交易系统均正常运作.

市场人士表示,此停牌措施料对成交量有不小的影响,因为占大盘指数权值达15%的汇丰,是交易最活络的股票之一.

"这是港交所第一次因为技术问题而停牌公司,且有这麽多的公司受影响,"致宝投资有限公司首席交易员陈思龙说.

港股早盘跟随外围显着反弹,早盘收高3.4%.但午盘因汇控、港交所、国泰航空等大型蓝筹公司受事件影响停牌,大盘恒生指数午盘升幅收窄,收涨2.34%至19,783.67点. (完)

--记者 Vikram Subhedar/郭经伟/梁淑芬/李珊珊/梁慧仪; 审校 乔艳红/杨淑祯

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