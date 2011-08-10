美国原油期货周三劲升4.5%

特朗普重新审视银行业规定 “巴塞尔IV条款”恐功亏一篑

路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。