欧元因法国银行业忧虑重挫

* 对法国银行业的担忧重挫欧元

* 瑞士央行出手,瑞郎兑美元走软

* 澳元和新西兰元大幅下挫

路透纽约8月10日电---欧元兑多数主要货币周三下挫,其後市仍然看淡,因全球经济持续不确定性以及投资人担心对欧元区二线国家公债有大量敞口的欧元区银行.

法国银行股周三暴跌,法国兴业银行(SOGN.PA)收挫近15%.该行发言人否认了有关该行的所有市场传闻,并要求法国股市监管机构对传闻来源展开调查.

法国银行股大跌波及美股,美国三大股指跌幅都超过4%,而美股本身也还未从上周五标普下调美国信贷评等的阴影中走出来.

"美股跌成这样,欧元前景好不到哪去,"ANZ Institutional高级交易员Alex Sinton表示.

"我认为欧元在亚洲市场将肯定会遭遇第二波抛售,"他表示,预计股市会进一步走软."收益方面可能会支撑欧元.但鉴于之後会遇到的麻烦,支撑会消除."

纽约尾盘,欧元兑美元在电子交易平台EBS上大跌1.2%,报1.41940美元,盘中低见1.41620美元.交易商表示,杠杆账户是欧元的卖家.

ANZ的Sinton预计欧元在亚洲市场将下探约在1.41200美元的支撑位.

欧元兑日圆跌1.5%,报109.98日圆,稍早一度跌至近五个月低点108.300.

"欧元中期可能小幅下滑,"富国在研究报告中指出,"欧洲债市仍不稳,对欧洲央行的期望已经从收紧货币政策转为放宽货币政策."

稍早有市场传闻称法国的AAA信贷评等可能遭调降,也令欧元承压.在标普上周五下调美国信贷评等後,市场认为法国的评等也岌岌可危.

但在惠誉、穆迪和标普这三大主要评等机构确认了法国AAA评等,展望均为稳定後,这些忧虑打消了.

**日圆/美元逼近纪录高位**

美元兑日圆在EBS跌0.3%,报76.862日圆,稍早低见76.347日圆,离3月触及的76.25日圆纪录低点不远,令投资人担心日本当局可能再度进场干预,抑制日圆升势.

欧元/瑞郎跌0.7%,报1.03140瑞郎,周二瑞郎/欧元高见1.00750瑞郎,逼近平价.

市场对未来走势预期的衡量指标--隐含波动率仍在极端水准,一个月欧元/瑞郎隐含波动率报25.65%,周二高见32%的纪录高位.

美元/瑞郎升0.6%,报0.72680瑞郎,此前瑞士央行表示将在未来几日大幅增加瑞郎供应,以试图打压瑞郎强势,且仍在考虑放缓瑞郎升势的一整套措施.

美元/瑞郎周二一度暴跌逾5%,为历来最大跌幅.

但分析师表示,在美联储周二强调了美国经济面临的困境,承诺再维持低利率至少两年後,瑞士央行的措施对止住对避险瑞郎异常强劲需求上作用不大.

高盛表示,预计美元将走软,建议客户作空美元,因美联储将进一步放宽政策.

"美联储...表示准备进一步扩大资产负债表,这让我们的美国分析师认为(第三套量化宽松政策)目前实施的可能性增加."高盛在报告中指出.

高息货币澳元兑美元大跌1.5%,新西兰元兑美元重挫3.3%.(完)