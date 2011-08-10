伦敦期铜跌至八个月低位

特朗普重新审视银行业规定 “巴塞尔IV条款”恐功亏一篑
路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。
* 铜价与股市一道下跌
* 中国7月铜进口触及六个月高位
* 美联储维持利率在低位,但是预期增长缓慢
* 美国6月趸售(批发)库存录得纪录高位
路透纽约/伦敦8月10日电---期铜周三触及逾八个月最低收位,因经济放缓令市场对铜的需求前景的担忧增加,促使投资者卖出.
一些投资者卖出铜,以满足股市和其他市场的保证金要求.
"铜通常被视为全球经济成长的风向标,因此常常跟随股市走势而动,"MF Global高级市场分析师Phillip Streible称.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨8,595美元,为2010年12月初以来最低,较周二收盘价8,730美元低1.5%.
早盘铜价一度高见9,005美元,受周二美联储将维持利率在低位至少两年的承诺提振.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜收低8.15美分,或2.05%,报每磅3.8885美元,为12月1日以来的低位,稍早升至4.0730美元的高位.
市场质疑持有希腊和意大利不良债务的法国的银行的体质,令风险胃纳消失殆尽,导致全球股市大跌.
随着铜价下跌,更多市场人士平仓,加剧跌势.
以下为1838GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 393.70 -3.30 -0.83 444.70 -11.47
LME期铝 2396.00 -11.00 -0.46 2470.00 -3.00
LME期铜 8590.00 -140.00 -1.60 9600.00 -10.52
LME期铅 2275.00 21.00 +0.93 2550.00 -10.78
LME期镍 20970.00 -235.00 -1.11 24750.00 -15.27
LME期锡 22745.00 -30.00 -0.13 26900.00 -15.45
LME期锌 2100.00 0.00 +0.00 2454.00 -14.43
上海期铝 17590.00 325.00 +1.88 16840.00 4.45
上海期铜 67090.00 1130.00 +1.71 71850.00 -6.62
上海期锌 16710.00 310.00 +1.89 19475.00 -14.20
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李富强;审校 母红
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